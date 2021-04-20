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تحرك عاجل من الجيش التشادي بعد مقتل الرئيس المنتخب إدريس ديبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:51 م
الجيش في تشاد
الجيش في تشاد
وكالات
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أعلن الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش التشادي، أعلن عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي لإدارة البلاد، والاستعداد لإجراء "انتخابات رئاسية شفافة".

 

وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

 

 

وفد أعلنت اللجنة الانتخابية، فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.

 

وكانت نسبة المشاركة بلغت 64,81 %. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام وهو يكشف عن النتائج الرسمية "الموقتة" إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة.

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