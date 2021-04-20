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البورصة تربح 23.4 مليار جنيه بختام جلسة اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:45 م
نيفين سمير
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حققت البورصة المصرية، مكاسب كبيرة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،وسط ارتفاع كبير للمؤشرات ، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.
وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه،
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة.
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