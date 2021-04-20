البورصة تربح 23.4 مليار جنيه بختام جلسة اليوم الثلاثاء

حققت البورصة المصرية، مكاسب كبيرة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،وسط ارتفاع كبير للمؤشرات ، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.









وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه،