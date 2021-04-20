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زيدان يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ضد قادش في الليجا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدا أمام قادش في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :""نريد النقاط الثلاث، لذلك علينا تقديم كل ما لدينا، قادش يلعب ويدافع على أرضه جيّدًا".

وأضاف :"كارفخال وفاران سيتواجدان معنا غدًا، أخبار جيدة، أما توني كروس وإيدين هازارد لن يكونا متاحين لمباراة الغد".

وتابع :"فكروا فيما تريدونه، لقد كنت واضحًا بشأن هازارد، أهم شيء هو شعور اللاعب وأحاسيسه، غدًا لن يكون معنا وأتمنى أن يكون متاحًا ضد ريال بيتيس".

وواصل :"ما يهم هو عملنا، وقوتنا التي سنضعها في المنافسة، في كل مرة نصل للحد الأقصى سنتجاوز هذا الحد، يمكننا فعل المزيد وهذا ما سنفعله".

وأوضح :"لقد كنا نتنافس منذ 8 أشهر، لم يكن اللاعبون يتسحقون هذه الانتقادات، المهم بأننا لا زلنا أحياء وسنقاتل حتى اليوم الأخير".

ورفض زيدان الحديث عن دوري السوبر الأوروبي قائلا :"لن أعطيكم رأيي حول السوبرليج، سأدع الأمر للرئيس، وظيفتي هي ما أفعله يومًا بعد يوم في التدريب ومباراة الغد، رأيي عديم الفائدة".

وأشار :"في غرفة الملابس لم نناقش فكرة السوبرليج، ولم يتحدث أي شخص عن أي عقوبة، نحن نركز على مباراة الغد والباقي ليس بأيدينا".

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