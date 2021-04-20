Advertisements
بدء قبول أبحاث المؤتمر الدولي الـ24 لاتحاد الآثاريين العرب
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:12 م
حسام زيدان
Advertisements
أعلن الدكتور محمد محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عن فتح باب قبول ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي الـ 24 للاتحاد العام للآثاريين العرب.
والمؤتمر يأتي تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية بعنوان "دراسات في آثار الوطن العربي" الحلقة الثالثة والعشرون والمقرر انعقاده فى الفترة من 6-7 نوفمبر 2021م1442هـ على أن ترسل الملخصات على إيميل الاتحاد من الآن وحتى 30 يونيو القادم.
وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد بأن محاور المؤتمر تشمل عصور ما قبل التاريخ والمخربشات الصخرية، ديانة ولغات الحضارات القديمة، آثار وتاريخ وحضارة قديمة وإسلامية، العمارة والفنون القديمة والاسلامية، فقه العمران الإسلامى، تاريخ الفن والتصوير والرسوم الجدارية، النقوش والكتابات والمسكوكات القديمة والاسلامية، الحرف والصناعات التراثية
وأضاف الدكتور ريحان أن المحاور تشمل علم المتاحف والحفائر والآثار الغارقة، حقوق الملكية الفكرية في مجال التراث، توظيف التراث والمواقع الآثرية كمورد إقتصادى واسهاماته فى التنمية المستدامة، الإشكاليات والمخاطر المحدقة بالمواقع الأثرية في مناطق الصراع العربي، صيانة وترميم الآثار باستخدام التطبيقات الحديثة.
كما يتضمن المؤتمر قـضـيـة أثـريـة تعرض وتناقش بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان " المدن والمواقع التاريخية دراسة لواقع المخاطر وأساليب الحفاظ"
ومن الجدير بالذكر أن المشاركة فى المؤتمر تتضمن المشاركة بالحضور أو أونلاين أو المشاركة ببحث أو بالحضور فقط وذلك على الايميل [email protected] علمًا بأن جميع الأبحاث ستخضع للتحكيم ولن تنشر قبل استيفائها لمعايير النشر الدولي.
والمؤتمر يأتي تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية بعنوان "دراسات في آثار الوطن العربي" الحلقة الثالثة والعشرون والمقرر انعقاده فى الفترة من 6-7 نوفمبر 2021م1442هـ على أن ترسل الملخصات على إيميل الاتحاد من الآن وحتى 30 يونيو القادم.
وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد بأن محاور المؤتمر تشمل عصور ما قبل التاريخ والمخربشات الصخرية، ديانة ولغات الحضارات القديمة، آثار وتاريخ وحضارة قديمة وإسلامية، العمارة والفنون القديمة والاسلامية، فقه العمران الإسلامى، تاريخ الفن والتصوير والرسوم الجدارية، النقوش والكتابات والمسكوكات القديمة والاسلامية، الحرف والصناعات التراثية
وأضاف الدكتور ريحان أن المحاور تشمل علم المتاحف والحفائر والآثار الغارقة، حقوق الملكية الفكرية في مجال التراث، توظيف التراث والمواقع الآثرية كمورد إقتصادى واسهاماته فى التنمية المستدامة، الإشكاليات والمخاطر المحدقة بالمواقع الأثرية في مناطق الصراع العربي، صيانة وترميم الآثار باستخدام التطبيقات الحديثة.
كما يتضمن المؤتمر قـضـيـة أثـريـة تعرض وتناقش بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان " المدن والمواقع التاريخية دراسة لواقع المخاطر وأساليب الحفاظ"
ومن الجدير بالذكر أن المشاركة فى المؤتمر تتضمن المشاركة بالحضور أو أونلاين أو المشاركة ببحث أو بالحضور فقط وذلك على الايميل [email protected] علمًا بأن جميع الأبحاث ستخضع للتحكيم ولن تنشر قبل استيفائها لمعايير النشر الدولي.
Advertisements