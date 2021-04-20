شيخ الأزهر يوضح حكم ترك المريض بغرفة العمليات لأداء صلاة الجماعة (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، تعليقا على حكم ترك طبيب مريض أثناء عملية جراحية بغرفة العمليات لأداء الصلاة الجماعة ثم يعود، قائلا إن هذا المريض حال وفاته يكون الطبيب متهم بالقتل الخطأ وعليه دفع الدية، مشددًا على أن الطبيب الذي يترك المريض لأداء الصلاة في جماعة، ويعلم أن تركه للمريض سينتج عنه مضاعفات ولو بشك 1% آثم وحرام عليه.



