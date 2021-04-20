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الأسهم اليابانية تسجل أكبر هبوط في شهر

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
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سجلت الأسهم اليابانية أكبر هبوط في شهر اليوم تحت ضغط المخاوف من احتمال أن يقود إعادة فرض إجراءات عزل لاحتواء كوفيد-19 في أكبر المدن في البلاد إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي، وفقا لـ"رويترز".

وشهدت جميع القطاعات تقريبا تراجعا ولم يغلق سوي مؤشر فرعي وحيد من بين 33 مؤشرا على صعود وكسب 16 سهما فقط على المؤشر نيكي الرئيسي.

وأغلق المؤشر نيكي على هبوط 1.97 في المائة عند 29100.38 نقطة وهو أقل مستوى منذ 24 مارس، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55 في المائة إلى 1926.25 نقطة وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.

وقد تُفرض حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا مع ظهور إصابات بكوفيد- 19 مجددا. وفرضت اليابان الشهر الجاري ما يشبه حالة الطوارئ في المقاطعتين ولكن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر في عكس الاتجاه حتى الآن.

وتراجع سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 2.17 في المائة بينما فقد سهم مجموعة سوفت بنك 1.84 في المائة.

واقتفت أسهم أشباه الموصلات أثر خسائر نظرائها في الولايات المتحدة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.3 في المائة وأدفانتست 3.2 في المائة وموراتا للتصنيع 1.58 في المائة.

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