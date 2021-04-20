محافظ كفرالشيخ يتفقد رصف محور "سعد زغلول" وإنشاء الحديقة المركزية



تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، يرافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،محور سعد زغلول، لمتابعة أعمال الرصف والتي ستخدم المنطقة السكنية بالتجمع السكني الثالث، لإنشاء الإسكان الاجتماعي " تحيا مصر "،بالإضافة للربط بين طريق صبري القاضي، والطريق المؤدي لحديقة صنعاء.



كما تفقد الأعمال الجارية بشارع 21 من تمهيد ورصف وتحويل الشارع لإتجاهين، إضافة لمتابعة الحركة المرورية بشارع صبري القاضي، وسكة روينه.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ مسار العائلة لمتابعة أعمال رصف الطرق المؤدية له ووضع اللافتات الارشادية على الجدران، ووجه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق المؤدية للمسار.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الحديقة العامة المجانية المجاورة للموقف الجديد بشرق العاصمة، والأعمال الجارية من أعمال تشجير، والرصف بالانترلوك، موجهًا بسرعة الانتهاء من الحديقة،ووضع المظلات والمقاعد، وألعاب الأطفال، إضافة إلى دورات المياه، وعربات متحركة لتقديم الوجبات والمشروبات الجاهزة،ووسائل الترفيهيه.



وتفقد محافظ كفر الشيخ أيضا، المنطقة السكنية الثانية المجاورة لجامعة كفر الشيخ على مساحة 30 فدانًا، وتابع دق الخوازيق في أول عمارة سكنية.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التجمعات السكنية الثلاثة ستنهي مشكلة الإسكان بالعاصمة منهم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية بـ 211 عمارة، بهم 342 مصعدا، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق يضم 16 محلا، وحضانة، ومسجدين، ومخبزين ووحدة صحية، وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية، و33 وحدة سكنية إسكان متوسط، وتضم 66 مصعدا بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محال.