وزير التعليم: الامتحانات التجريبية الحالية مهمة للغاية

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الامتحانات التجريبية التي تجريها وزارة التربية والتعليم حاليا في المدارس في غاية الاهمية بالنسبة للطلاب، فيجب علي الطلاب الالتزام بخوضها حتي يتثني لنا رصد المشكلات التقنية التي قد تواجههم.



ولفت الوزير أن الوزارة ستجري محاكاة باسئلة كاملة لطلاب الثانوية العامة في الاختبارات التجريبية خلال شهر مايو لما سيجري تماما في امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو القادم، حتي يتدرب الطلاب علي شكل الامتحان الإلكترونية بنظام الأسئلة الجديدة والكتاب المفتوح.



وأوضح الوزير، أن امتحانات الثانوية العامة في4 يوليو إلكترونية، علي أن يتم بعدها عقد فرص التحسين مجانية للطلاب لتحسين المجموع، مطالبا الطلاب بضرورة التحضير الجيد والمذاكرة الجيد لامتحانات نهاية العامة، والاختبارات التجريبية المحاكاة التي ستعقدها الوزارة في مايو ويونيو للامتحان النهائي.





