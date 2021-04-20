المشدد 6 سنوات لمتهمين لإتجارهم في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية،كل من المستشار أحمد علي ابراهيم جنينة والمستشار عماد ابو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لكل من "أ.ع.إ" ن.أ.م.ت" لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.



كانت القضية رقم 3823لسنة 2020جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بحيازتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.





توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " أ.ع.إ" 48سنة مساعد قوات مسلحة بالمعاش ن.أ.م.ت" 25سنة سائق بمزاولة نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش فتم استصدار أذن من النيابة العامة لضبطهما وعقب تنفيذ القرار وتحديد مكان تواجدهما داخل سيارة تم ضبطهما واستخلاص جوال بلاستيكي تبين أنه يحوي بداخله علي عدد مائتي وخمسون طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.



وبمواجهتهما اقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة في عملية الترويج وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهما علي النيابة أنكروا صلتهم بالمواد المخدرة بينما اقر المتهم الثاني أن الجوال تم استخراجه من سيارة المتهم الأول في الطريق الساحلي وليس امام الأهالي وتبين صحة الضبط من قبل تحريات ضباط مكافحة المخدرات فتمت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.