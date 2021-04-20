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تفاصيل مقتل الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:15 م
رئيس تشاد
رئيس تشاد
وكالات
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أكد  المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عزام برماندو أجونا، أن الرئيس إدريس ديبى إيتنو، قتل أثناء زيارته مواقع القتال مع معارضين تشاديين على خط الجبهة فى الشمال.

 

وقال الجنرال عزام برماندو أجونا، إن الرئيس ديبي قتل متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة فى معارك ضد المتمردين فى شمال التشاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لـ"فرانس برس".

 

وأضاف أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعًا عن وحدة وسلامة الأراضي فى ساحة المعركة".

 

وتابع المتحدث باسم الجيش التشادي: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادى نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء".

 

وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

 

وفد أعلنت اللجنة الانتخابية، فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.

 

وكانت نسبة المشاركة بلغت 64,81 %. وفاز الرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كودي محمد بام وهو يكشف عن النتائج الرسمية "الموقتة" إذ ينبغي على المحكمة العليا إقرارها بعد البت في طعون محتملة.

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مقتل الرئيس التشادي جبهة القتال تفاصيل مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

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