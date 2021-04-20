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"جولدمان ساكس" يتوقع عودة نمو الاقتصاد الصيني

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
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قال محللو بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب إن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى العودة لمعدلات النمو الطبيعية بعد التعافي السريع من الركود الذي تعرض له نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.

وبحسب تقرير أعده محللو البنك الأمريكي وبينهم هوي شان ونشر اليوم فإن "الاقتصاد الصيني يبدو أنه عبر نقطة تحول... تركيز السياسة (الاقتصادية والنقدية) في الصين تحول أيضا من مساعدة الاقتصاد على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا إلى معالجة مشكلات الاستقرار والنمو على المدى الطويل".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 18.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان قد شهد ما يشبه الشلل الكامل للاقتصاد الصيني بسبب إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. ومع معدل النمو الاقتصادي المرتفع هناك تباين كبير بين معدلات نمو مختلف الصناعات ومع تحول مستمر في محركات النمو الاقتصادي بحسب تقرير جولدمان ساكس.

وقال محللو جولدمان ساكس في تقريرهم إنه عند المقارنة ببيانات الاقتصاد الصيني عام 2019 لتجنب التشوهات الناجمة عن انهيار النشاط في العام الماضي ، فإن الصادرات ومبيعات العقارات هي الأفضل أداءً بشكل واضح ، في حين كان أداء قطاع بناء المساكن الجديدة والاستثمار الصناعي دون المستوى.

ورغم تحسن بيانات مبيعات التجزئة في الصين خلال مارس الماضي، فإن المحللين لا يتوقعون قفزة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في ضوء استمرار معدلات الادخار العالية للمستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي.


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