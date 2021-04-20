Advertisements

رئيس البرلمان العربي: يجب إعلاء المصلحة الوطنية لإنقاذ البلاد من أزمتها

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
طالب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الأشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي، مؤكدًا أن ذلك بات يمثل أولوية ملحة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت ذاته الذي يكافح فيه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وأكد "العسومي"، على أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها.

كما دعا الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى الوقوف والتضامن القوي مع الجمهورية اللبنانية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به، ومساعدتها في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مجددًا التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان المصلحة الوطنية الجيش اللبناني

أخبار تهمك

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 10 ساعات

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الدولة يشرف على اجتماع لبحث مستجدات الازمة الراهنة

تفاصيل زيارة "العسومي" لمخيمات اليمنيين بجيبوتي

رئيس البرلمان العربي يدعوا جميع الأطراف الصومالية للحوار بدلا من العنف

"العسومي" يفتتح الجلسة الثالثة للبرلمان العربي بحضور "الجبالي" و"لوباتكا"

تعرف على تفاصيل برقية "العسومي" لرئيس مجلس النواب الجزائري

تفاصيل الحوار بين "العسومي" ورئيس مجلس النواب الأردني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر