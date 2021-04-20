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تعرف على أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على رحيل أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما لم يستطيع اللاعب اثبات تواجده مع القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي.
واستقر كارتيرون على رحيل اللاعب المغربي حميد أحداد خلال الميركاتو الصيفي القادم عن الزمالك بسبب عدم إثبات نفسه وتواجده بقميص الفارس الأبيض.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسم عدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة فى الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.
وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة مؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

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