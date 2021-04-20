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القاهرة كابول الحلقة السابعة (القاهرة كابول 7).. "الشيخ رمزي يعترف بقتل صديقه" و "مقتل ابنه منصور" | مسلسلات رمضان 2021

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:27 م
القاهرة كابول الحلقة السابعة
القاهرة كابول الحلقة السابعة
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القاهرة كابول الحلقة السابعة (القاهرة كابول 7).. "الشيخ رمزي يعترف بقتل صديقه" و "مقتل ابنه منصور" | مسلسلات رمضان 2021

تتوالي أحداث مسلسل "القاهرة كابول" لتشهد تصاعدا في الاحداث، وتكشف كل حلقة تطورات كل شخصية وقد بدأت أحداث الحلقة السابعة برسالة صوتية من منال "حنان مطاوع"، لحبيبها القديم وابن عمتها، الشيخ رمزي "طارق لطفى"، لتعاتبه منال فى رسالتها، وتطلب منه الرجوع عن طريق الإرهاب، وتحذره من عواقب أعماله وتنهى الحلقة بمقتل ابنه الصغير منصور.

فتحي عبد الوهاب (الإعلامي طارق كساب) يجري  لقاءً حصريا مع الشيخ رمزى زعيم التنظيم الإرهابى، والذى يكشف فى تسجيله المرئى عن إعلان مسؤولية تنظيمه عن مقتل عدد من الأمريكان ومسؤوليته عن قتل المخرج خالد (أحمد رزق)، ويتوعد باستهداف الكنائس ونشر الرعب والإرهاب، كما يحاول العميد خالد، الذي يجسده الفنان (خالد الصاوي) التحقيق مع أحد المنضمين لجماعات وتنظيم الإرهاب.

يرصد "القاهرة كابول" المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإحراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وموعد عرض مسلسل القاهرة كابول يعرض علي Cbc، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، على أن تكون الإعادة الثالثة الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

القاهرة كابول الحلقة السابعة (القاهرة كابول 7).. "الشيخ رمزي يعترف بقتل صديقه" و "مقتل ابنه منصور" | مسلسلات رمضان 2021

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