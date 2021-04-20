حبس سائق هتك عرض طفل بدار السلام

قررت نيابة دار السلام، حبس سائق باختطاف طفل واغتصابه داخل شقته بمنطقة دار السلام دائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت تحريات المباحث حول الواقعة.



ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، من المواطن "فارس حنفي"، 50 سنة، ويعمل نجار مسلح، ومقيم بشارع ريان من شارع الفتح جزيرة دار السلام، مفاده قيام جاره المدعو "عماد عبد الراضي"، بأخذ نجله "أحمد فارس"، 10 سنوات، أثناء لهوه في الشارع، رغمًا عنه بعد تهديده بالموت، واغتصابه داخل شقته الكائنة بشارع دياب من جزيرة الفتح.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.