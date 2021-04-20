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أوكرانيا: روسيا تحشد أكثر من 120 ألف جندي على الحدود

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد حســـــــين
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تحشد أكثر من 120 ألف جندي على حدود أوكرانيا، داعيًا إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.

وقال "كوليبا"، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، مع وسائل إعلام دولية: "تواصل القوات الروسية الوصول على مقربة شديدة من حدودنا في الشمال الشرقي والشرق والجنوب. ومن المتوقع أن تصل في غضون أسبوع تقريبًا إلى قوة مشتركة تزيد عن 120 ألف جندي"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "هذا لا يعني أنهم سيتوقفون عن حشد قواتهم بهذا الرقم".

وكان قد قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا وفي القرم التي ضمتها روسيا إليها، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف "بوريل"، أن "أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على الحدود الأوكرانية وفي القرم، خطر حدوث مزيد من التصعيد واضح".

وذكر، أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا أو طرد دبلوماسيين تابعين لها.

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