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بريطانيا تتعهد بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2035

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تتعهد السلطات البريطانية، بخفض انبعاثات الكربون بمقدار ثلاثة أرباع مستويات عام 1990 بحلول عام 2035، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كانت قد انخفضت بنسبة 5.8 في المائة في 2020 عندما أبطأت جائحة كورونا النشاط الاقتصادي لكنها عادت للارتفاع في نهاية العام وتتجه نحو المزيد من الارتفاع.

 

وقادت الاقتصادات الكبرى زيادة في ديسمبر عندما ارتفعت الانبعاثات بنسبة 2 في المائة عن مستواها في ديسمبر 2019 بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادي.

 

وقالت الوكالة في تقرير إن الصين أكبر مصدر لغازات ظاهرة الاحتباس الحراري كانت الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الانبعاثات العام الماضي بنسبة 0.8 في المائة عن مستوياتها في 2019.

 

وفي الهند ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم زادت الانبعاثات عن مستوياتها في 2019 اعتبارا من سبتمبر مع زيادة النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود.

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الكلمات المفتاحية

بريطانيا انبعاثات الكربون

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