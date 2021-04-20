محمد مهران: اللهجة الصعيدية سيطرت عليّ تعاملاتي اليومية.. وأتمنى تقديم عملاً وطنيًا (حوار)

*أمير كرارة بيحب الممثل اللي بيقف قدامه.. سعيد بمشاركتي مع محمد إمام في"النمر"

*أُفضل عدم اقحام السوشيال ميديا في الخلافات الشخصية.. ونيرمين الفقي انسانة بمعنى الكلمة

*أعمالى "سلالم" فى مشواري.. و"البرنس"نقلة مهمة فى حياتي



يثبت الفنان محمد مهران كل عام تميزه واحترافه في أدائه لجميع الشخصيات، مما دفع المنتجين لأن يضعوا اسمه على "أفيشات" أعمالهم بلا خوف أو تردد، فنجد أنه يُشارك في السباق الرمضاني هذا العام بثلاثة مسلسلات هم"نسل الأغراب"،" النمر"،" بنت السلطان"، واستطاع من خلالهم أن يحظى بإعجاب الجمهور. يثبت الفنان محمد مهران كل عام تميزه واحترافه في أدائه لجميع الشخصيات، مما دفع المنتجين لأن يضعوا اسمه على "أفيشات" أعمالهم بلا خوف أو تردد، فنجد أنه يُشارك في السباق الرمضاني هذا العام بثلاثة مسلسلات هم"نسل الأغراب"،" النمر"،" بنت السلطان"، واستطاع من خلالهم أن يحظى بإعجاب الجمهور.





وتحدث محمد مهران في حوار خاص لـ "الفجر الفني" ، عن تفاصيل مشاركته في "نسل الأغراب "، و"النمر"، وعن كواليس لقائه بالفنان أمير كرارة، وعن العمل الذي يعتبره نقطة فاصلة في مشواره الفني، وإلى نص الحوار :