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محمد مهران: اللهجة الصعيدية سيطرت عليّ تعاملاتي اليومية.. وأتمنى تقديم عملاً وطنيًا (حوار)
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:10 م
حوار/ هبة أحمد
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*أمير كرارة بيحب الممثل اللي بيقف قدامه.. سعيد بمشاركتي مع محمد إمام في"النمر"
*أُفضل عدم اقحام السوشيال ميديا في الخلافات الشخصية.. ونيرمين الفقي انسانة بمعنى الكلمة
*أعمالى "سلالم" فى مشواري.. و"البرنس"نقلة مهمة فى حياتي
يثبت الفنان محمد مهران كل عام تميزه واحترافه في أدائه لجميع الشخصيات، مما دفع المنتجين لأن يضعوا اسمه على "أفيشات" أعمالهم بلا خوف أو تردد، فنجد أنه يُشارك في السباق الرمضاني هذا العام بثلاثة مسلسلات هم"نسل الأغراب"،" النمر"،" بنت السلطان"، واستطاع من خلالهم أن يحظى بإعجاب الجمهور.
وتحدث محمد مهران في حوار خاص لـ"الفجر الفني"، عن تفاصيل مشاركته في "نسل الأغراب "، و"النمر"، وعن كواليس لقائه بالفنان أمير كرارة، وعن العمل الذي يعتبره نقطة فاصلة في مشواره الفني، وإلى نص الحوار :
*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب"؟
الحقيقة أنه عندما عُرض عليّ الدور وافقت على الفور دون تردد؛ لأن المسلسل مكتوب بشكل مميز، ولوجود محمد سامي فهو من أمهر وأذكى المخرجين المتواجدين على الساحة الفنية حاليًا ، ولأنها المرة الأولى التي أقدم فيها عملاً صعيديًا.
*وهل واجهتك مصاعب نفسية أثناء التحضير للشخصية؟
إطلاقًا، لكنني بعد الخروج من التصوير، كانت تظل اللهجة الصعيدية مُسيطرة على أغلب تعاملاتي اليومية.
*ماذا عن كواليس العمل مع الفنان أمير كرارة؟
كواليس العمل ممتعة جدًا، فهذه المرة الأولى التي أقف فيها أمامه، كما أن معظم مشاهدي معه، نظرًا لتجسيده دور شقيقي خلال الأحداث، وأمير كرارة ممثل محترم ومتعاون مع الجميع، كما أنه يُحب الممثل الذي يقف أمامه، وينصحه دائمًا لكي يخرج أفضل ما عنده.
*هل واجهتك أي صعوبة في تقديمك للهجة الصعيدية؟
لا، لم تواجهني أي صعوبات؛ لأنني من أصول صعيدية، فكان تقديمي لتلك اللهجة أمرًا سهلاً، بالإضافة إلى أنه كان معنا دائمًا المصحح اللغوي عبد النبى الهواري، لكي يقوم بتصحيح الأخطاء التي قد تواجهنا أثناء التصوير.
*ما السبب من وجهة نظرك في أن الدراما الصعيدية دائمًا ما تكون محور جذب لعدد من النجوم؟
لأن الأحداث والدراما في الصعيد تكون مختلفة عن المدينة، لكن اللكنة لديهم رائعة جدًا في النطق والتمثيل، وجميل أن نقدم مسلسلات عن أهالينا في الصعيد.
*ماذا عن ردود الأفعال التي وصلت إليك على دور"محمود" الذي قدمته في مسلسل "في يوم وليلة"؟
ردود الأفعال جيدة للغاية وفاقت توقعاتي، وسررت كثيرًا بالعمل مع شيرين عادل فهي مخرجة شاطرة جدًا وانسانة هايلة، وأعشق العمل معها، وسعيد بتكرار تعاوني معها في مسلسل "النمر".
*من وجهة نظرك.. ما السبب الذي قد يؤدي إلى تحول إحدى الطرفين لشخصًا قاسيًا؟
الشخص المُرتبط به هو الذي يتحكم في ذلك مثلما حدث مع شخصية "محمود"، وأنا أُحب تقديم الشخصيات الدرامية التي يكون فيها تحول كبير في شخصيتي.
*هل نجاح شخصية "محمود" مختلف عن نجاح الشخصيات التي قدمتها من قبل؟
بالتأكيد، فكل نجاح يكون له مذاق خاص به.
*أصبح هناك العديد من الأعمال الوطنية.. فهل تتمنى تقديم عملاً ينتمي لهذا النوع من الأعمال؟
بالتأكيد، فأنا أحب هذه النوعية من المسلسلات فهي أعمال عظيمة جدًا، ويجب الافتخار بها، ولدورها الفعال فى توعية الناس، وإيضاح أمور ربما تكون غير معلومة لهم.
*وما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "النمر"؟
لأن السيناريو مكتوبًا بشكل جميل جدًا، كما أنني أقدم خلاله دور شاب ابن بلد، وهذه شخصية جديدة عليّ، ولم أقدمها من قبل.
*ماذا عن كواليس العمل مع الفنان محمد إمام والفنانة نيرمين الفقي؟
الكواليس كانت لطيفة وممتعة جدًا، ومحمد إمام فنان موهوب، ومجتهد، وسعيد بالتعاون معه لأول مرة، ونرمين الفقي من أكثر الفنانات التزامًا واجتهادًا ، كما أنها إنسانة بمعنى الكلمة.
*ما رأيك في اتخاذ بعض الفنانين للسوشيال ميديا كوسيلة للكشف عن خلافاتهم الشخصية مع أصدقائهم؟
أنا لا أفضل أن تكون الخلافات بشكل عام سواء مع الفنانين أو غيرهم، وأرى أن أفضل طريقة لانهاء الخلافات هو أن يجتمعا الاثنان وجهًا لوجه حتى لا يقحموا الناس في مشاكلهم الشخصية ويزيدوا من تعقيد الأمور بينهم.
*ما الذي يُشغلك دائمًا في الأدوار التي تُعرض عليك؟
أن يكون فريق العمل ان متفق ومتناغم، وأن يكون المخرج متميز ومهتم بكل شئ يخص العمل، وأن أشعر بأنني سأقدر على تقديم شيئًا جديدًا للشخصية المعروضة عليّ.
*ما العمل الذي تعتبره نقطة انطلاقتك الحقيقية؟
أعتز بجميع الأعمال التى قدمتها، كل مرحلة في حياتي لها نقطة انطلاقة مختلفة، فكل عمل هو سلم في رحلة صعودي ولكن يظل مسلسل"البرنس"من أهم الأعمال التي قدمتها على مدار مشواري الفني، وأعتقد أن مسلسل نسل الأغراب سيكون من أهم محطاتي المُقبلة.
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