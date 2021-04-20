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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 20-4- 2021
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:20 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 20-4-2021
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-4-2021 أمام الجنيه المصرى
تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-4-2021، امام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
تداول 26 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و485 شاحنة، كما بلغت الحاويات الواردة 365 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2026 حاوية مكافئة.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان يتفقد مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ودفع معدلات العمل، للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة.. التفاصيل من هنا
"التجارة والصناعة": إجراء 2368 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 4509 دراسة فنية
كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 3 أشهر الاولي من عام 2021 أن المصلحة أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، واعدت 4509 دراسة فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 3865 دراسة فنية متنوعة و 48 دراسة مستلزمات إنتاج.. التفاصيل من هنا
وزير الكهرباء يستقبل رئيس شركة هيتاشى لبحث سبل دعم التعاون
إستقبل مساء أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد Frank Duggan نائب رئيس شركة هيتاشى اى.بى.بى. لشبكات الكهرباء Hitachi ABB For Power Grids والوفد المرافق له ، وذلك لبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة وامكانية زيادة فرص الإستثمار على أرض مصر الحبيبة .. التفاصيل من هنا
"قطاع الأعمال": تغيير مجالس إدارات 67 شركة حتى الآن
في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن.. التفاصيل من هنا
"التعاون الدولي" تبحث مع شركاء التنمية الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية
عقدت وزارة التعاون الدولي، أمس الأحد، الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020/2021 والتي تأتي في إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولي.. التفاصيل من هنا
السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر السابع على التوالي
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية احتفاظ المملكة العربية السعودية بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في مارس للشهر السابع على التوالي.. التفاصيل من هنا
المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة 90.61 مليون دولا
أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 35 مليون ريال (90.61 مليون دولار)، تمثل إجمالي الإصدار المطروح.. التفاصيل من هنا
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في شهر
ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب، وفقا لـ"رويترز".. التفاصيل من هنا
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