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هل سيخطب احمد مكي اسماء ابو اليزيد؟ .. تعرف هلى موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:09 م
احمد مكي واسماء ابو اليزيد
احمد مكي واسماء ابو اليزيد
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هل سيخطب احمد مكي اسماء ابو اليزيد؟ .. تعرف هلى موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8، بعدما قرر الفنان أحمد مكي الاعتراف إلى أسماء أبو اليزيد بحبه، حتى يتجنب أن يتم خطبتها لأحد أخر، وذهب إلى منزلها وقرر أن يصارحها بحبه، وطلب منها أن يتقدم لها وطلب يديها، ولكنها قررت أن يخطبها من والدتها في اليوم التالي لأنها منزعجة من رفضها للعريس الذي تقدم لخطبتها.

احداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8
ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 8 من مسلسل الاختيار2، ذهاب أحمد مكي لأسماء أبو اليزيد والتقدم لخطبتها، خاصة أن خلال الحلقات السابقة جمع بينهما قصة حب، ولكنه رفض أن يتقدم له، بسبب أن مهنته خطر، ولا يريد أن يحزن قلبها عليه، في كل مهمة يخرج إليها يعلم أنه من الممكن أن لا يعود مرة أخرى، كما أنه لا يريد أن ينجب أطفال حتي لا يكبروا بدون أب بسبب مهنته الشاقة .

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8
ستذاع الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 اليوم، الساعة 9 مساءً عبر فضائية «أون إي»، ومن المقرر أن يُعاد المسلسل في تمام الساعة 4 فجرًا على قناة ON، والإعادة الثانية الساعة 3:0 مساء اليوم التالي.

فيما يعاد المسلسل الساعة 4 فجرًا على قناة ON دراما، والإعادة الثانية الساعة 11:30 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 04:45 مساء اليوم التالي.

أما العرض الأول على قناة «أبو ظبي» فيكون 11 مساءً، وعلى قناة «إيه آر تي حكايات» يكون العرض الأول الساعة 11 مساءً أيضًا، والثاني 7 صباحا والثالث 3 مساءً، كما يعرض عبر تطبيقي «Watch It» و«شاهد vip».

هل سيخطب احمد مكي اسماء ابو اليزيد؟ .. تعرف هلى موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 والقنوات الناقلة

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