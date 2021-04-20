جامعة الفيوم تستضيف الدكتور رمضان عبد الرازق فى حوار مع الشباب

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الندوة الدينية التي نظمتها الجامعة تحت عنوان رمضان شهر التغيير واستضافت خلالها الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، وإمام المركز الإسلامي بنيويورك سابقا.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق٢٠ ٤ ٢٠٢١ بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.



رحب الأستاذ بالدكتور أحمد جابر شديد، بالدكتور رمضان عبد الرازق، في رحاب جامعة الفيوم مشيرا إلى إن هذه الندوة بداية لعدد من اللقاءات الدينية المزمع عقدها خلال شهر رمضان الكريم، يتم خلالها استضافة عدد من القامات الدينية التي من شأنها تقديم العلم والفائدة والثقافة لطلاب جامعة الفيوم مشيدًا بمستواهم الأخلاقي والعلمي في الكثير من المجالات.



كما أبدى فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق سعادته بوجوده في رحاب جامعة الفيوم التي باتت تحقق تطورًا وتقدمًا ملموسًا على كافة المستويات، خلال الآونة الأخيرة، وخاصة على مستوي نشر البحوث العلمية دوليا.



قام أ.د رمضان عبد الرازق خلال الندوة الدينية مناقشة عددًا من المعاني، منها النية، وضرورة استحضار الهمة، ومعالي الأخلاق لتحقيق النجاح والتفوق، وكذلك معنى الإيمان، والاحتساب، ومجاهدة النفس، والخشوع، والرضا بالله، بالإضافة إلى الصورة السليمة للعبد الصالح.



كما تناول سيادته مفاهيم التوكل الصحيح على الله، والقضاء والقدر، ومخالفة الهوى، والإخلاص، وموانع المغفرة، وشروط التوبة، ومجاهدة المعصية، موجها الطلاب بأهمية إدارة الوقت، والصدق، والأخذ بالأسباب، مع التوكل التام على الله سبحانه وتعالى.



كما قام فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق بالإجابة على تساؤلات الطلاب من خلال حوار مفتوح معهم.



وفي نهاية الندوة الدينية قام الدكتور أحمد جابر شديد بإهداء درع جامعة الفيوم لفضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق تكريمًا وترحيبًا واحتفاء به.