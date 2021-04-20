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بالتوقيت.. ننشر اكثر الادعية المستحبة في رمضان 2021 تعرف عليها

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:14 م
الادعية المستحبة في رمضان 2021
الادعية المستحبة في رمضان 2021
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بالتوقيت.. ننشر اكثر الادعية المستحبة في رمضان 2021 تعرف عليها

الإكثار من الدعاء في شهر رمضان المبارك، من العبادات التي يؤديها المسلم بشوق بين العام والآخر، ولا تزال محركات البحث تشهد تساؤلات عديدة حول الأدعية المستحبة في رمضان 2021 وتوقيت الدعاء بها.

ادعية مستحبة في رمضان 2021
يفضل الدعاء في توقيت الفطار بالدعاء الأتي: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسولُ  اللهِ  صلَّى  اللهُ عليه وسلَّم إذا أفطر..يقولُ:  ذهب  الظَّمأُ وابتلَّتِ العروقُ وثبَت الأجرُ إن شاء اللهُ".

ولم يثبت من الأدعية التي تُقال عند الإفطار إلّا ما ورد في هذا الحديث.

رُوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ النبي -  صلى  الله عليه  وسلم، جاء إلى سعد بن عبادة -رضي الله عنه-  فأكل عنده الخبز والزيت  ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطرَ عندَكُمُ الصَّائمونَ وأَكَلَ طعامَكُمُ الأبرارُ وصلَّت عليكمُ الملائِكَةُ".

دعاء مستحب في ليلة القدر
ننشر لكم كل ما يتعلق بدعاء في توقيت آخر، وهو دعاء مستحب في ليلة القدر، والذي جاء كالأتي: 

سألت أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- النبيَ -عليه الصلاة والسلام- ماذا تدعو إن هي علمت ليلة القدر، فقال لها: "قولي اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي".

رمضان 2021
لا يزال البحث عن ادعية مستحبة في رمضان 2021، وقد ورد في السنة الشريفة الكثير من الأدعية، ومنها:

- "اللهمَّ آتِنا في الدُّنيا حسَنةً، وفي الآخِرةِ حسَنةً، وقِنا عذابَ النَّارِ".

- "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ". "اللَّهمَّ باعد بيني وبينَ خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ".

- "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ".

- "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ البرصِ والجنونِ والجذامِ ومن سيِّئِ الأسقامِ".

- "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ".

- "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى".

- "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ.

ويقترب الـ 10 ايام الاولى من شهر رمضان 2021 على الانتهاء، ويأتي الشهر الفضيل هذا العام في توقيت صعب حيث الظروف الاستثنائية للعام الثاني على التوالي بسبب إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا.

بالتوقيت.. ننشر اكثر الادعية المستحبة في رمضان 2021 تعرف عليها

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