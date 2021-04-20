الرعاية الصحية تعلن بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالوظائف الإشرافية والقيادية بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة في 16 فبراير من العام الجاري.



وكانت الهيئة، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 50 وظيفة من الوظائف بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها بالإسماعيلية، تشمل وظائف (مدير الفرع، نائب مدير الفرع)، ومديري إدارات (الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، مكافحة العدوى، رضاء المتعاملين، التسويق، المكتب الفني، الإدارة الإستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، الجودة، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، السلامة والصحة المهنية، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الشئون الهندسية والمشروعات، الموارد البشرية، الأمن).



وأضافت، تشمل الوظائف أيضًا مسئولي (الإعلام والتوعية الصحية، الشئون الفندقية، مكافحة العدوى، رضاء المتعاملين، التسويق، جودة)، وأعضاء بإدارات (المراجعة الداخلية والحوكمة، المكتب الفني، الإدارة الإستراتيجية، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، الإعلام والتوعية الصحية، الشئون الفندقية)، وأخصائي (نظم معلومات، سلامة وصحة مهنية)، ومهندس بإدارة الشئون الهندسية.



وتابعت: كما تضم الوظائف مديري (مستشفى، مركز طب أسرة، وحدة طب أسرة)، واستشاريين (طب بشري جميع التخصصات، طب أسرة)، وأخصائيين (طب بشري جميع التخصصات، طب أسرة)، بالإضافة إلى طبيب بشري مقيم، طبيب أسرة مقيم وممارس عام.



ولفتت الهيئة، إلى أنه سيتم شَّغل مجموعة الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية سالفة الذكر بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها بالإسماعيلية، إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا للطبيعة والمعايير الموضوعة للوظيفة التى يرغب شغلِّها والتي تضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل في المنظومة.



وأوضحت الهيئة، أنه من شروط الالتحاق بالوظائف ذات التخصصات الطبية في المنشآت الصحية التابعة لها، كاستشاري طب بشري الحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، وأخصائي طب بشري الحصول على درجة الماجستير أو زمالة بإحدى التخصصات الطبية أو ما يعادلها، واستشاري طب أسرة الحصول على زمالة طب الأسرة، وأخصائي طب أسرة الحصول على ماجستير طب الأسرة.



واستكملت، كما شملت شروط الالتحاق بالوظائف الإدارية، الحصول على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة، بالإضافة إلى دورات تدريبية أو دبلومات تخصصية أو دراسات عليا في مجال الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى خبرة علمية في نفس المجال الوظيفي لا تقل عن 3 سنوات، إلى جانب التمتع بمهارات قيادية وإشرافية وتحليلية، ومهارات لغوية وإتقان التعامل ببرامج المايكروسوفت.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه سيتم تسكين الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية لفرع هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظة الإسماعيلية بما يتماشى مع استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وعمل أفضل الكوادر البشرية لديها؛ والذي يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وتحقيق رضاء المنتفعين عنها، وذلك تماشيًا مع الفكر الاستراتيجي للهيئة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.