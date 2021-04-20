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فاتن علي نهار.. أول امرأة سورية تترشح لانتخابات الرئاسة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:23 م
سوريا
سوريا
وكالات
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تقدمت فاتن علي نهار، بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا، وفقًا لرئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ.

 

وكشف صباغ، أن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية".

 

ويذكر أن فاتن علي نهار، من الشخصيات غير المعروفة شعبيا في البلاد.

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فاتن علي نهار سوريا الانتخابات الرئاسية

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