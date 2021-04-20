



ننشر تفاصيل الاجازات الاسبوعية والرسمية خلال شهر رمضان 2021





يصل عدد الاجازات التي يحصل عليها المصريون خلال شهر رمضان 2021 إلى 10 أيام، شاملة الإجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية، بواقع 3 أيام إجازات رسمية بالإضافة إلى 4 أيام عطلة أسبوعية "الجمعة" مضافا إليها 4 أيام أخرى لبعض الجهات التي تحصل على يوم السبت كإجازة أسبوعية أيضا، لكن سيقع أحد أيام السبت كإجازة لعيد العمال.





ومن المتوقع ترحيل الأجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، لتصبح أغلب الإجازات "خميس وجمعة وسبت"، وفيما يلي تقرير بمواعيد هذه الأجازات.





الاجازات الرسمية في رمضان:

1- ذكرى تحرير سيناء الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان، ومن المتوقع ترحيله ليكون يوم الخميس 17 رمضان الموافق 29 أبريل من الشهر الجاري، طبقا لقرارات سابقة لرئيس مجلس الوزراء بترحيل جميع الإجازات الرسمية الخاصة بمناسبات دينية أو وطنية، إلى يوم الخميس التالي لها.





2- عيد العمال السبت 19 رمضان الموافق 1 مايو المقبل.





3- شم النسيم يوم الإثنين 21 رمضان الموافق 3 مايو المقبل.





وهذه الإجازات يحصل عليها العاملون بالدولة، سواء بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، وفقا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003.





الإجازات الأسبوعية

ويضاف للأيام الثلاثة، أيام الجمعة التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومي والعام والاعمال العام والخاص، وهي الإجازة الأسبوعية، وعددها طوال شهر رمضان 4 أيام، وهي الجمعة، 16 أبريل وتوافق يوم 4 رمضان، والجمعة 23 أبريل وتوافق 11 رمضان، والجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان، والجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان.





وباحتساب إجمالي أيام الجمعة في شهر رمضان، مضافا إليها أيام عطلات المناسبات الخاصة، دينية ووطنية، يصبح إجمالي ما يحصل عليه الموظفون في الدولة خلال شهر رمضان المبارك نحو 10 أيام إجازات رسمية، خلال هذا الشهر، فضلا عن أن بعض الجهات تحصل على يوم السبت إجازة أسبوعية بجانب يوم الجمعة.







