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أمطار على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فيما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن طقس حار علي شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما يكون طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون معتدل علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الي متر، والرياح السطحية شمالية الي شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

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