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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تعادل نادي ليفربول أمام نظيره فريق ليدز يونايتد، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


سجل هدف ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ثم تعادل دييجو يورينتي لمصلحة ليدز يونايتد في الدقيقة 87 من الشوط الثاني.


وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 53، يحتل بها المركز السادس، في حين يتواجد ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.


ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

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