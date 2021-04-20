بعد مشهد استشهاده بالاختيار 2.. من هو اللواء نبيل فراج؟



شهدت الحلقة السابعة من الجزء الثاني من مسلسل الاختيار مشهد استشهاد اللواء نبيل فراج خلال اقتحام قوات الأمن منطقة كرداسة للقبض على عدد من العناصر الإرهابية.



وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن اللواء نبيل فراج بعد عرض مشهد استشهاده بالاختيار:



- من محافظة سوهاج واستشهد في عملية تطهير كرداسة تاركا خلفه 3 أبناء هم عمر وأحمد وزياد وزوجته المهندسة نضال.





- تخرج اللواء نبيل فراج من كلية الشرطة دفعة 1981 ثم التحق بالإدارة العامة لشرطة الاتصالات عام 2004.



- حصل على رتبة عقيد عام 2007، وعرفه الجميع بكفاءته في عمله.



- في يوليو عام 2013 ترقى لدرجة لواء ثم ترقيته لرتبة مساعد مدير أمن الجيزة واستشهد اثناء مشاركته في اقتحام كرداسة بعد شهر من ترقيته.



- ذكر تقرير الطب الشرعي، أن اللواء نبيل فراج، أصيب من مسدس 9 ملم لبندقية قناص، ومن مسافة نحو 35: 50 سم.



- لاحقت أجهزة الأمن المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج وتمكنت من ضبطهم، وأحيلوا فى أول مارس 2014 للمحاكمة، وفى 30 يوليو 2016 قضت المحكمة بإحالة أوراق 13 متهما منهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى، وحددت جلسة 24 سبتمبر للحكم، وفى العاشر من يناير 2018 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضد ثلاثة متهمين وصدر حكم بالسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين.



