موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني

يواجه نادي أتلتيكو مدريد نظيره فريق ويسكا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وندا فى العاصمة مدريد.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









ويحتل فريق أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.