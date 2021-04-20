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أروابارينا: ناكانا فريق قوي والفوز يضمن لنا العبور للدور القادم
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:26 م
محمد زويد
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن مباراة نكانا مهمة للغاية في مشوار بيراميدز بالبطولة الكونفدرالية ولابد من الفوز بها وتحقيق نتيجة الفوز والعودة بالثلاث نقاط التي تضمن التأهل للدور ربع النهائي، خاصة وأن الفريق لديه هدف واحد وهو تحقيق اللقب والمنافسة على البطولة التي كان قريبا من لقبها في النسخة الأخيرة.
أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي بأن فريق نكانا قوي وتغير كثيرا عن مباراة الجولة الأولى بالقاهرة والتي فاز بها بيراميدز بثلاثية نظيفة وحاليا أمامه فرصة للتأهل ويخوض المباراة على ملعبه وبالتالي لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق.
شدد المدرب على أن نكانا الآن نفس رصيد بيراميدز ولكل منهما ٦ نقاط والفرصة لكل منهما متاحة من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة، وبالتالي كل منهما يسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما يجعل اللقاء أكثر صعوبة على الفريقين في ظل رغبة كل منهما الكبيرة للفوز.
المدرب قال إن نكانا فريق قوي ولديه تاريخ كبير في قارة أفريقيا والبطولات القارية، وبيراميدز يحترم تاريخ هذا الفريق ولكن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز وحضر جيدا لتلك المواجهة القوية من أجل تلك المواجهة التي لابد من العودة بنقاطها الثلاثة إلى القاهرة.
المدير الفني أوضح أن نكانا ليس لديه ما يخسره في المباراة وسيقاتل للفوز وعلينا تحقيق نتيجة جيدة ومدرب هذا الفريق مميز ولديه إمكانيات ولاعبين جيدين ونحن هنا للفوز وتقديم أفضل ما لدينا من أجل ضمان التأهل للدور التالي.
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