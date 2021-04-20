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أروابارينا: ناكانا فريق قوي والفوز يضمن لنا العبور للدور القادم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن مباراة نكانا مهمة للغاية في مشوار بيراميدز بالبطولة الكونفدرالية ولابد من الفوز بها وتحقيق نتيجة الفوز والعودة بالثلاث نقاط التي تضمن التأهل للدور ربع النهائي، خاصة وأن الفريق لديه هدف واحد وهو تحقيق اللقب والمنافسة على البطولة التي كان قريبا من لقبها في النسخة الأخيرة.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي بأن فريق نكانا قوي وتغير كثيرا عن مباراة الجولة الأولى بالقاهرة والتي فاز بها بيراميدز بثلاثية نظيفة وحاليا أمامه فرصة للتأهل ويخوض المباراة على ملعبه وبالتالي لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق.

شدد المدرب على أن نكانا الآن نفس رصيد بيراميدز ولكل منهما ٦ نقاط والفرصة لكل منهما متاحة من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة، وبالتالي كل منهما يسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما يجعل اللقاء أكثر صعوبة على الفريقين في ظل رغبة كل منهما الكبيرة للفوز.

المدرب قال إن نكانا فريق قوي ولديه تاريخ كبير في قارة أفريقيا والبطولات القارية، وبيراميدز يحترم تاريخ هذا الفريق ولكن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز وحضر جيدا لتلك المواجهة القوية من أجل تلك المواجهة التي لابد من العودة بنقاطها الثلاثة إلى القاهرة.

المدير الفني أوضح أن نكانا ليس لديه ما يخسره في المباراة وسيقاتل للفوز وعلينا تحقيق نتيجة جيدة ومدرب هذا الفريق مميز ولديه إمكانيات ولاعبين جيدين ونحن هنا للفوز وتقديم أفضل ما لدينا من أجل ضمان التأهل للدور التالي.

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الكلمات المفتاحية

بيراميدز الكونفدرالية الأفريقية أروابارينا

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