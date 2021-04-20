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السجن 5 سنوات لمفتش تمويني بتهمة اختلاس بالشرقية

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق مبعاقبة مفتش تمويني بالسجن 5 سنوات بتهمة اختلاس وتزوير أوراق 114 محضر تمويني.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين مدحت سالم محمد وهيثم حسن الضوي وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 23648 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 2181 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق والمقيدة برقم 312 لسنة 2020 اموال عامة المنصورة حيث اتهمت النيابة العامة "محمد. أ. أ. م " 43 عاما مفتش تموين بإدارة تموين مركز الزقازيق بصفته موظفا عاما اختلس أوراقا هي أصول عدد أربعة عشر محضر تمويني" المملوكة للدولة (إدارة تموين مركز الزقازيق ) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفت بأن تسلمها من أعضاء الحملة التموينية المرافقين له لتسليمها لمركز شرطة الزقازيق الا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها بان أخفاها عن جهة عمله وتمكن بذلك من اختلاسها وقد ارتبطت هذه الجناية بجنایتی التزوير في محررات رسمية حيث أرتكب تزوير في الصور الكربونية لعدد أربعة عشر محضر تموينيا بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بالاصطناع بان اثبت على خلاف الحقيقة ارقام قضائية لمحاضر خاصة بمتهمين آخرين غير المحرر لهم تلك المحاضر على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من اجله بان اقدمهد للمختصين بجهة عمله محتجأ بصحة ما دون بهم زورا مع علمه بتزويرهم.

وأفاد "ف. ع. إ. م " 55 عاما مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية لتموين بالشرقية أنه ترأس لجنة لفحص الواقعة وأسفر الفحص عن اختلاس 14 محضر تمويني خلال عامي 2017 و2018 حال كونه عضوا بالحملات التموينية والمسئول عن تلسليمها لمركز الشرطة وإثبات على خلاف الحقيقة أرقام مغايرة بالصور الكربونية بتلك المحاضر تخص متهمين آخرين متربحا من أعمال وظيفته.

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