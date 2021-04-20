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94 % نسبة مشاركة الطلاب في الامتحان التجريبي للثانوية بقنا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مدارس المحافظة شهدت نسبة مشاركة ٩٤ % في اول بروفة تجريبية لامتحانات الثانوية العامة.

حيث شهدت مدارس المحافظة اليوم الثلاثاء اقبالا من الطلاب للمشاركة في أداء الامتحانات لقياس الشبكات ومدى كفاءتها والعمل على رصد المشكلات المتعلقة بالسيرفرات ومنصة الامتحان حتى يتم التغلب عليها والعمل على حلها فورا وتلاشيها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة الرسمية في شهر يوليو القادم.

وأضاف الداودي، ان الامتحانات جرت وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية لأول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة التي تم انطلاقها أمس الاول الاحد وتستمر حتى الخميس القادم.

كما تم اتباع الاجراءات القانونية، في عقد اللجان الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي تنص على وجود مسافة متر ونصف، بين مقعد كل طالب، وتحديد عدد 14 طالبا باللجنة الواحدة.

هذا وترأس الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام مديرية قنا للتربية والتعليم، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، على مستوى المحافظة، منذ صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات التجريبية في يومها الثاني، بحسب ما أشار به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتحت إشراف ومتابعة من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والتي لم تتلقي اي بلاغات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية في يومها الثاني.

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