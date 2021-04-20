صلاح الوصيف.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يعتلي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 هداف، متفوقا بهدفين عن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول.





ويحل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 16 هدفا، فيما يأتي دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون، رابعا برصيد 14 هدفا.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:-

1- هاري كين لاعب توتنهام 21 هدفا

2- محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدفا

3- برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 16 هدفا

4-دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون 14 هدفا

5-باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 14 هدفا

6-هيونغ مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 13 هدفا

7-جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 12 هدفا

8-إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي 12 هدفا

9-أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 12 هدفا

10-الكسندر لاكازيت لاعب آرسنال 11 هدفا

11-كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 10 هدفا

12-ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 هدفا