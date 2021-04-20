Advertisements

صلاح الوصيف.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
يعتلي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 هداف، متفوقا بهدفين عن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول.

ويحل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 16 هدفا، فيما يأتي دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون، رابعا برصيد 14 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:-
1- هاري كين لاعب توتنهام 21 هدفا
2- محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدفا
3- برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 16 هدفا
4-دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون 14 هدفا
5-باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 14 هدفا
6-هيونغ مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 13 هدفا
7-جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 12 هدفا
8-إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي 12 هدفا
9-أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 12 هدفا
10-الكسندر لاكازيت لاعب آرسنال 11 هدفا
11-كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 10 هدفا
12-ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 هدفا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري الإنجليزي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي توتنهام

أخبار تهمك

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 4 ساعات

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أنباء عن إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأمس

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم السبت

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر