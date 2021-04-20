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خالد رفعت يوجه رسالة نارية لإبراهيم عبدالله بعد حسم الزمالك قمة اليد

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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وجه خالد رفعت مدير التسويق السابق لنادي الزمالك رسالة نارية لإيراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، عقب فوز الزمالك على الأهلي بكرة اليد.

ونشر "رفعت" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر" : ‏اتصور .. اتصور .. كمان وكمان ... وأضحك علشان الصورة تطلع حلوة ... علشان تلاقي حاجة تحطها وانت بتوزع ورق الدعايا الانتخابية.

وأضاف : ما انت معذور ماعندكش حاجة ... أبيض ... صحيح اللي اختشوا ماتوا.

وتمكن الزمالك من الفوز على الأهلي أمس في مقر الأحمر بصالة حسن مصطفى، بنتيجة 18/17 ليتوج الأبيض ببطولة دوري المحترفين.

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