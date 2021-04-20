ليفربول يتعثر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل أمام نظيره ليدز يونايتد، بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقدم ساديو ماني لصالح يفربول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف دييجو يورينتي هدف التعادل لليدز في الدقيقة 87.





ويتواجد ليفربول في المركز السادس برصيده إلى 53 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.





ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:-

1- مانشستر سيتي 74

2- مانشستر يونايتد 66

3- ليستر سيتي 56

4- وست هام 55

5- تشيلسي 54

6- ليفربول 53

7- توتنهام 50

8- إيفرتون 49

9- آرسنال 46

10- ليدز يونايتد 46

11- أستون فيلا 44

12- وولفرهامبتون 41

13- كريستال بالاس 38

14- ساوثهامبتون 36

15- نيوكاسل يونايتد 35

16- برايتون 33

17- بيرنلي 33

18- فولهام 27

19- وست بروميتش 24

20- شيفيلد يونايند 14