الكرملين يدعو الغرب إلى التهدئة والابتعاد عن "حالة الهيستيريا" تجاه موسكو

دعا الكرملين، اليوم الثلاثاء، الغرب إلى التهدئة والابتعاد عن "حالة الهيستيريا" تجاه موسكو، والتوجه إلى حوار بناء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إن التحركات العسكرية الروسية بالقرب من حدودها المشتركة مع أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لأوكرانيا أو لأي شخص آخر، وأن موسكو حركت قواتها في أنحاء البلاد بالشكل الذي تراه مناسبًا.

وأعرب الناتو عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، كما حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تبحث دائما عن أمنها.