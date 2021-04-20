Advertisements

عبدالله السعيد: مباراة نكانا قوية ونستهدف تحقيق الفوز

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
قال عبد الله السعيد قائد فريق الكرة بنادي بيراميدز إن مباراة نكانا الزامبي غدا مصيرية بالنسبة لبيراميدز ومشواره في كأس الكونفدرالية، واللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز باللقاء والثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد النتائج الأخيرة في البطولة والخسارة مرتين أمام الرجاء المغربي، ومن الضروري الفوز والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

أضاف قائد بيراميدز في المؤتمر الصحفي بأن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل واللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى والتعويض وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار البطولة القارية، مشددا على أنه تحدث مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي.

شدد القائد على أن الفريق سيعمل على تفادي مشكلة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات واللاعبون تعاهدوا على الفوز وأن تكون البداية من زامبيا وأن يحقق بيراميدز التأهل للدور ربع النهائي.

عبد الله السعيد تحدث عن لعب المباراة في نهار رمضان مؤكدا أن بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين وأصحاب الخبرات الذين لعبوا في ظروف متشابهة وفي نهار رمضان وفي درجات حرارة أعلى من زامبيا، ولكن حاليا الطقس لطيف في ندولا واللاعبون بغض النظر عن أي شيء تعاهدوا على بذل أقصى جهد لديهم وتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة ومعهم بطاقة العبور لربع النهائي.


أخبار تهمك

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين

عاجل.. أنباء عن إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر