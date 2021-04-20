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عبدالله السعيد: مباراة نكانا قوية ونستهدف تحقيق الفوز
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:30 م
محمد زويد
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قال عبد الله السعيد قائد فريق الكرة بنادي بيراميدز إن مباراة نكانا الزامبي غدا مصيرية بالنسبة لبيراميدز ومشواره في كأس الكونفدرالية، واللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز باللقاء والثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد النتائج الأخيرة في البطولة والخسارة مرتين أمام الرجاء المغربي، ومن الضروري الفوز والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي.
أضاف قائد بيراميدز في المؤتمر الصحفي بأن بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل واللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى والتعويض وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار البطولة القارية، مشددا على أنه تحدث مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة وأن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي.
شدد القائد على أن الفريق سيعمل على تفادي مشكلة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات واللاعبون تعاهدوا على الفوز وأن تكون البداية من زامبيا وأن يحقق بيراميدز التأهل للدور ربع النهائي.
عبد الله السعيد تحدث عن لعب المباراة في نهار رمضان مؤكدا أن بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين وأصحاب الخبرات الذين لعبوا في ظروف متشابهة وفي نهار رمضان وفي درجات حرارة أعلى من زامبيا، ولكن حاليا الطقس لطيف في ندولا واللاعبون بغض النظر عن أي شيء تعاهدوا على بذل أقصى جهد لديهم وتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة ومعهم بطاقة العبور لربع النهائي.
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