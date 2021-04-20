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ميسي يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يتصدر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعد مرور 30 جولة، برصيد 23 هدفًا.
ويعد ميسي سبب رئيسي في عودة البارسا إلي المنافسة مجددًا، على لقب الليغا مع أتليتكو مدريد المتصدر، ويملك البلوغرانا مباراة مؤجلة مع غرناطة، في حال الفوز بها سيتقلص الفارق مع الروخي بلانكوس إلي نقطتين فقط.
ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني، قبل مباريات الجولة الـ 32، وجاء كالآتي:
المركز الأول: ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، برصيد 23 هدف.
المركز الثاني: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، برصيد 20 هدف.
المركز الثالث: لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، برصيد 19 هدف.
المركز الرابع: كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، برصيد 19 هدف.
المركز الخامس: يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 16 هدف.
المركز السادس: أليكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد، برصيد 13 هدف.
المركز السابع: اياغو اسباس مهاجم سيلتا فيغو، برصيد 12 هدف.
المركز الثامن: رفائيل مير فيسنتي مهاجم هويسكا، برصيد 12 هدف.
المركز التاسع: روجر مارتي مهاجم ليفانتي، برصيد 12 هدف.

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