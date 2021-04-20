وفد من الأمم المتحدة يزور قنا لمتابعة أنشطة مشروع "حيّنا"



وأعربت عن ثقتها من تكاتف الجهود لإنجاح المشروع للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات التي من الممكن تساعد في تطبيقه وتكراره في مناطق ومحافظات أخرى مؤكدةً على أهمية عنصري المتابعة والتقييم خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.



جاء ذلك على خلفية استقبال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الثلاثاء وفدًا يضم ممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتيّ الحميدات والمعنا بمدينة قنا حيث جاء على رأس ذلك الوفد الدكتور حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندسة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat» مكتب مصر والمهندس عمرو لاشين مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية وذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة فضلا عن حضور لفيف من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.



قالت رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر، إن مشروع "حيّنا" يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التي يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر.