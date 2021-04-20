Advertisements

مصرع سائق في حادث انقلاب جرار زراعي بالمنيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements


لقي سائق مصرعه، في حادث انقلاب جرار زراعي محمل بالاقماح بالمنيا، أثناء التوريد لشون الاستلام بمركز العدوة في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب جرار زراعي محمل بالاقماح، بنجع السعدي التابع لقرية سلاقوس بمركز العدوة.



تسبب الحادث في مصرع، ناجح محمد السيد عبد الجيد، 25 سنه، سائق الجرار، تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي العدوة المركزي، وقررت النيابة العامة، انتداب الدكتور خلف رياض، مفتش الصحة لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

أخبار تهمك

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 5 ساعات

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر