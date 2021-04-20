مصرع سائق في حادث انقلاب جرار زراعي بالمنيا





لقي سائق مصرعه، في حادث انقلاب جرار زراعي محمل بالاقماح بالمنيا، أثناء التوريد لشون الاستلام بمركز العدوة في المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب جرار زراعي محمل بالاقماح، بنجع السعدي التابع لقرية سلاقوس بمركز العدوة.







تسبب الحادث في مصرع، ناجح محمد السيد عبد الجيد، 25 سنه، سائق الجرار، تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي العدوة المركزي، وقررت النيابة العامة، انتداب الدكتور خلف رياض، مفتش الصحة لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.



