Advertisements

الحكومة: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
رصد مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقدم مصر فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست؛ إذ أن مصر ما زالت مستمرة فى طريقها نحو التطور التكنولوجى وتنفيذ خطط التحول الرقمي؛ حيث تقدم ترتيبها فى المؤشر 5 مراكز؛ لتصبح فى المركز الـ73 فى 2021 من بين 120 دولة عالميًّا، مقارنةً بالمركز الـ 78 فى 2020، كما احتلت المركز الرابع إفريقيًّا بعد كلٍّ من جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا على التوالي، ويرجع ألفضل فى ذلك إلى تقدمها الملحوظ فى فئة جودة المحتوى المحلي المناسب لكل أطياف المجتمع، الذى قفزت فيه 12 مركزًا.

ويهدف مؤشر الإنترنت الشامل إلى قياس مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت وبأسعار معقولة ويكون مناسبًا أيضًا للجميع من خلال قياس التصورات حول كيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة الناس وسبل عيشهم فى 120 دولة حول العالم عبر أربع فئات رئيسة يضم كل منها عددًا من المؤشرات ألفرعية. خلص المؤشر إلى أن كورونا أجبرت الناس على استخدام الإنترنت أكثر من أى وقت مضى، كما وسعت ألفجوة بين السكان المتصلين وغير المتصلين بالإنترنت.
الحكومة: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021
الحكومة: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021

أخبار تهمك

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أنباء عن إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر