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"أبو بكر مزهر" مجموعة أثرية نادرة تعاني الإهمال.. ومصدر يكشف السبب

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تردد اسم مجموعة أبو بكر مزهر الأثرية بين أوساط الأثريين والمهتمين بالشأن التراثي مرة أخرى، بعد نشوب حريق في أرض فضاء ملاصقة لهذا الأثر الهام يوم السبت الماضي، حيث ساهمت درجة حرارة الأجواء في استمرار تصاعد الأدخنة من الحريق لفترة بعد إطفائه.

وكشفت مصادر في الآثار أن الحريق جدد مطالب ترميم تلك المجموعة الأثرية الهامة للقاضي أبو بكر مزهر، الذي يعاني من إهمال واضح، وكانت وزارة السياحة والآثار قد قامت بعملية إنقاذ لمنبر المدرسة حيث تم تفكيكه ونقله إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وتلك المجموعة الأثرية مصلوبة بشدات معدنية ومصدات خشبية أصابها هي الأخرى التهالك، حيث تعتبر موجودة منذ فترة تصل إلى 15عامًا مضت، ويتم تجديدها بشكل دوري.

والمجموعة تعرضت لسرقة في عام 2014 حيث سُرقت الحشوات النحاسية التي تزين بابها الخشبي الرئيسي، وكذلك أجزاء من زخارف الباب وذلك قبل نقل المنبر بحوالي أسبوع.

والمجموعة المعمارية للقاضي أبو بكر مزهر مغلقة منذ زلزال 92، بالطبع المشكلات الحادثة بسبب تداخل الاختصاصات ما بين الأوقاف كجهة مالكة والآثار كجهة مشرفة لها دور كبير في تلك المسألة.

فالمجموعة المسجلة برقم 49 في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951م، والمغلقة منذ زلزال 92، تدهورت حالتها المعمارية والإنشائية وباتت مهددًا بالانهيار.

ولم تجد الآثار حلًا إلا صلبها بأعمدة خشبية لا زالت موجودة حتى الآن، وبعد صراع مع وزارة الأوقاف لتفعيل بند المادة ٣٠ من قانون حماية الآثار تم إسناد عملية ترميم المسجد إلى شركة المقاولون العرب إلا أنه لسبب ما لم يتم البدء في أعمال الترميم.

وتلك المجموعة المعمارية بناها القاضي أبي بكر بن مزهر في الجمالية وهي عبارة عن مدرسة وخانقاة وسبيل وكتاب وقاعة وربع ودوار، وتعتبر مثالًا متكاملًا في العمارة الإسلامية.

والمميز هنا أنها ليست لسلطان أو أمير، بل لشخصية رجل دين لعب دورًا بارزًا خلال حكم السلطان قايتباي، والقاضي له منشآت وعمائر في بيت المقدس ومكة والمدينة، مما يدل علي مكانته الرفيعة في عصره.

ومنبر أبو بكر مزهر يُعد أحد أهم المنابر المملوكية الموجود على حالته الكاملة في القاهرة، ومدون عليه اسم صانعه "محمد الدمياطي" مصنوع من الخشب الماهوجني الهدي مطعم بالعاج والعظم، يتميز بوجود رنك "ختم أو علامة" القاضي عليه، وهي المهنة التي كان عليها صاحبه، وبه حشوتين أعلى مصراعي باب المنبر به تفريعات نباتية نصها "أنا منبر بحديقة في روض مجد مزهر"، وهو محفوظ حاليًا في التحف القومي للحضارة المصرية ومعروض في القاعة الرئيسية به.
"أبو بكر مزهر" مجموعة أثرية نادرة تعاني الإهمال.. ومصدر يكشف السبب
"أبو بكر مزهر" مجموعة أثرية نادرة تعاني الإهمال.. ومصدر يكشف السبب
"أبو بكر مزهر" مجموعة أثرية نادرة تعاني الإهمال.. ومصدر يكشف السبب
"أبو بكر مزهر" مجموعة أثرية نادرة تعاني الإهمال.. ومصدر يكشف السبب
"أبو بكر مزهر" مجموعة أثرية نادرة تعاني الإهمال.. ومصدر يكشف السبب
"أبو بكر مزهر" مجموعة أثرية نادرة تعاني الإهمال.. ومصدر يكشف السبب

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