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درجات الحرارة.. ماذا يطرأ على حالة الطقس الأيام المقبلة؟

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تسعى هيئة الأرصاد الجوية بشكل دائم لتوضيح ما يطرأ على الطقس ضمن مهامها في توعية المواطنين بدرجات الحرارة وطريقة التعامل معها حتى لا يتعرضون لأمراض أو إيذاء.

طقس مائل للحرارة
ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف الخبراء أن الطقس ليلًا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد، مع نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

فرص لسقوط الأمطار
وأوضح الخبراء أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، وذلك بنسبة 30% على فترات متقطعة.

فرص أمطار الأربعاء
ويوم الأربعاء تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، وذلك بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وفي نفس السياق، تشهد البلاد يوم الخميس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

رياح لمدة ٣ أيام
أما أيام الجمعة والسبت والأحد تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب سيناء.

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