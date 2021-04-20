Advertisements

أسهم أوروبا تهبط مع صعود العملات العالمية

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عن مستويات ذروة قياسية اليوم الاثنين، متأثرة باستهلال ضعيف للمعاملات الأميركية وموجة صعود لأسعار العملات، مما طغى على حالة التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الشركات.

وبعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي يوم الجمعة، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، لكنه نزل حوالي 0.3% عن ذروته القياسية التي سجلها فى وقت سابق من الجلسة.

تصدر الخسائر مؤشر قطاع السيارات ومكوناتها، وهبط 1.6% بعد صعوده 2% في الجلسة السابقة، وتلاه قطاع التكنولوجيا.

عزا كونور كامبل، المحلل لدى سبريدكس، تراجع ستوكس 600 بعد الظهر إلى صعود اليورو والجنيه الإسترليني مستغلين تراجع الدولار.

وينال صعود العملات المحلية في العادة من أسهم الشركات التي تتركز أعمالها في الخارج.

وأضاف أن أوروبا شهدت أيضا بعض البيع لجني الأرباح بعد أن فتحت السوق الأميركية على انخفاض، لينزل المؤشر داو جونز الصناعي عن ذرى قياسية جديدة.

وتابع "الأسواق عند مستويات مرتفعة قوية حاليا، وفي ضوء أنه يوم هادئ على صعيد البيانات، فمن غير المدهش أن نرى الأسواق تتراجع قليلا."

ونزل المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة جديدة في أسوأ أداء يومي له في شهر.

وتأثرت المعنويات سلبا بزيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 عالميا.

أخبار تهمك

وزير النقل يطلب الحضور للبرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

بعد سعي "الصحة" لتصنيعه في مصر.. تعرف على لقاح "سبوتينك V"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن إيقاف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُفاجئ محمد الشناوي قبل مباراة سموحة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بايرن ميونخ يستقر على بديل فليك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

11:58 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر