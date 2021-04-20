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وزيرة الخارجية السودانية تطلع السفير الأمريكي على تطورات قضية سد النهضة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، وأطلعته على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وأكدت وزيرة الخارجية، انفتاح السودان على كل المبادرات للتوصل إلى حلول بشأن سد النهضة، موضحة أن تعنت الجانب الإثيوبي هو من عرقل كل المبادرات بشأن أزمة السد.

وأشادت وزيرة الخارجية بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وشكرت الجانب الأمريكي على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه للشعب السوداني والحكومة الإنتقالية.

وأطلعت الوزيرة القائم بالأعمال الأمريكي على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وأثيوبيا وأوضحت أن السودان كان وما زال منفتحًا علي جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات ولكن حال تعنت الجانب الأثيوبي المستمر دون الاستفادة من هذه المبادرات، ودعت إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الاطراف.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الأمريكي استمرار الولايات المتحدة في دعم الحكومة الإنتقالية والانتقال الديمقراطي في السودان.

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