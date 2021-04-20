حبس سائق قطار بنها المنكوب ومساعده وعامل ومهندس صيانة



كما قررت النيابة إخلاء سبيل كبير مهندسي السكة الحديد بدرجة مدير عام بالهيئة القومية للسكة الحديد وعددا من العاملين الاخرين من بينهم ملاحظ برج سندنهور والذيم خضعوا للتحقيقات.







في سياق أخر إطلعت النيابة علي تقرير اللجنة الفنية الخاصة بإصلاح وإحلال القضيان بمكان الحادث حيث جري استبدال قرابة 400 متر من خطى السكه الحديد فى منطقة الحادث بعد اتلاف الموجودة بسبب الحادث

وعادت حركة القطارات في الإتجاهين بمنطقة الحادث لوضعها الطبيعى عقب إصلاح خطى السكة الحديد الذى شهد حادث قطار بنها الاحد الماضي حيث مر اول قطار علي السكة الجديدة من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة وفرض كردون أمنى بالمنطقة حيث مر قطار قادم من القاهرة علي القضبان الجديدة التي تم تركيبها لتعود الحركة لوضعها الطبيعى عقب اجراء عمليات الاصلاح واستبدال القضبان بأخرى جديدة.

أمرت نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس سائق قطار بنها المنكوب 949 القاهرة المنصورة ومساعده واحد عمال الصيانه ومهندس مدني بالسكة الحديد 4 ايام علي ذمة التحقيقات في حادث القطار الذي شهدته منطقة كفر الحصة ببنها مما اسفر عن إنقلاب عددا من عربات القطار ونتج عنه وفاة 11 شخصا وإصابة 98 أخرين وفق بيانات وزارة الصحة.