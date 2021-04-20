4 قرارات عاجلة من المجلس الأعلى للجامعات.. تعرف عليها



وعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس.



وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في أحدث اجتماعه:



- وافق المجلس على استحداث نظام تغيير المسار للطلاب الذين لا يستطيعوا استكمال مسيرتهم التعليمية داخل كلياتهم، وذلك لتنظيم رغبة الطلاب في الانتقال من كلية إلى كلية أخرى غير مماثلة في نفس الجامعة أو جامعة أخرى، وذلك وفقًا لعدة شروط شملت: أن يكون قد مضى عام دراسي على الأقل في الكلية المُحًول منها، ويُطبق النظام على الطلاب المقيدين بالكليات، ويُطبق النظام على الطلاب غير المقيدين بالكليات بشرط مرور عام دراسي كامل لهم فقط على أخر قيد، واستيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المُراد التحويل لها عام الالتحاق، ويُعتبر الطالب مُستجد في الكلية الجديدة، ويتم النظر في طلبات تغيير المسار بموجب خطاب من الجامعة المُراد الالتحاق بها ومرفق به المستندات، وفي حال عمل مقاصة لمقررات سابقة لابد من استيفاء الحد الأدنى من الفصول الدراسية اللازمة للتخرج.



- وافق المجلس على توجيه مشروعات التخرج لكليات الهندسة والفنون التطبيقية بالجامعات، لتجميل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار المبادرة القومية بتجميل العاصمة الإدارية الجديدة.



- وافق المجلس على اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة عين شمس وجامعة 6 أكتوبر، في المجالات الأكاديمية والتدريبية وتطوير البحوث العلمية المشتركة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، بجانب تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في تنفيذ القوافل الطبية وتبادل الخبرات الاستشارية في مختلف المجالات.



- وافق المجلس على المشاركة في برامج هيئة فولبرايت للعام الأكاديمي 20222023، والمشاركة في ندوة تعريفية عبر الإنترنت، حول برامج الهيئة لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم الإرشادات لهم حول كيفية التقديم في التخصصات العلمية والأدبية المختلفة.





اتخذ المجلس الأعلى للجامعات خلال الساعات الأخيرة عدد من القرارات الهامة والعاجلة بشأن الطلاب، ضمن متابعته للقضايا المختلفة بالجامعات وفي إطار سعيه للتسهيل على الطلاب.