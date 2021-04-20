تونس تحبط مخططا إرهابيا استهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، ضبط خلية إرهابية، وإحباط مخطط وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أحبط الحرس الوطني بعدد من ولايات تونس (سوسة ونابل وتونس وجربة وصفاقس والمهدية)، 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا.

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا أعلنت فيه إلقاء القبض على87 مهاجرًا غير شرعي "من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة و8 أشخاص آخرين مفتش عنهم من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة".