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الأزهري يوجه رسائل للجاليات المسلمة في دول العالم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أطل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف على راديو صوت العرب بأمريكا  بهدف نشر الوعي بين جمهور مستمعيه في مواجهة حملات التضليل والمعلومات المغلوطة التي يتعرضون لها فيما يتعلق بالدين والدنيا.

وتحدث الأزهري عن تساؤلات عديدة تدور في أذهان المسلمين في أمريكا حول الشهر الكريم ولماذا يحمل هذا الشهر الكريم كل هذه القيمة الكبيرة عند المسلمين وما أفضل العادات والعبادات في رمضان وكيف يستفيد منه عرب أمريكا والمهجر، وهل يفسد لقاح كورونا الصيام، وهل الوباء ابتلاء او عقاب، وما حكم من يهمل الإجراءات الاحترازي وكيف نوازن بينها وبين عادات وعبادات رمضان؟.

وناقش راديو صوت العرب الدكتور أسامة الأزهري حول كتابه الحق المبين في الرد على من تلاعب في الدين والذي يفند فيه أفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة والذي ترجم إلى حوالي 14 لغة بالإضافة إلى موسوعته الأخيرة جمهرة أعلام الأزهر الشريف.

ووجه الأزهري رسائل للجاليات المسلمة في أمريكا وكندا وسائر دول العالم قائلا: شعارنا في إدارة ناجحة للحياة في الغرب لا تنعزل، لا تصطدم، لا تذوب، والهدف الوصول للتعايش والاندماج الإيجابي.

وأضاف: لكل مسلم يعيش في دول الغرب كن مرتبطًا بوطنك الأم وهويتك وثقافتك، واحترم البلد الذي تعيش فيه وكن شديد البر به
والتزموا بكل الضوابط الاحترازية والصحية في مواجهة كورونا، وشاركوا العالم في مواجهة الأزمة بصورة رفيعة ومشرفة.

البرنامج يذاع على صوت العرب من أمريكا مباشرة على الموجة المتوسطة الموجة المتوسطة (WNZK 690 am)، للمستعمين في ولاية مشيغان، توليدوا، اوهايو، واشنطن، فرجينيا، ميرلاند وويندزر كندا على الموجة المتوسطة (WDMV 700).ويمكن الاستماع للبرنامج مجانًا عبر الاتصال من أي هاتف فى أمريكا على الرقم 1605.472.9011

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