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هل النظر للزوجة في نهار رمضان يبطل الصيام؟.. أزهري يُجيب (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من مكروهات الصيام تكرار نظر الشخص بشهوة إلى امرأته وإدامة الفكر في العلاقة.

وأضاف "المالكي"، خلال حواره ببرنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن بعض الناس لا يستطيعوا أن يملكوا أنفسهم وقد يؤدي هذا لإفساد الصيام.

وتابع، أنه عند المالكية أن الإنسان إذا فكر فأمزي يكون صيامه فاسد، وبعض المذاهب تقول إذا الإنسان فكر فأنزل ما يوجب الغسل فعليه قضاء الصيام والبعض يقول عليه القضاء والكفارة، مناشدًا الشباب خاصة المتزوج حديثًا بالإمساك عن النظر بشهوة خلال نهار رمضان، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهي شاب عن التقبيل في نهار رمضان، وأباح ذلك للمسن.

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